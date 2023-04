Japanse componist en acteur Ryuichi Sakamoto ("Merry Christmas, Mr. Lawrence") overleden

Sakamoto is op 28 maart al overleden, maar het nieuws is pas bekendgemaakt op zijn officiële website. Hij is overleden aan de gevolgen van kanker, die in juni 2020 bij hem was ontdekt. In het bericht op zijn site worden alle dokters in de Japan en de VS bedankt, die Sakamoto de voorbije jaren hebben begeleid. Zijn team laat weten dat Sakamoto tot kort voor zijn dood muziek blijven maken in zijn thuisstudio. Zijn uitvaart is op zijn eigen vraag in alle discretie verlopen, in familiale kring.