Acteur Herman Verbruggen boegbeeld van campagne om markten te herwaarderen: "Een markt is als een vereniging waar je geen lidgeld moet betalen"

Verbruggen kwam graag nog eens naar de markt in Heist-op-den-Berg, want zijn moeder is afkomstig van Heist-Goor. Momenteel woont hij in Deurne, en zo ziet hij ook een groot verschil tussen de markt in stedelijke gebieden en die in meer landelijke gemeenten. "Markten in de steden zijn aan het verschrompelen en hebben dringend nieuwe input nodig. Die markten moeten zichzelf terug heruitvinden."