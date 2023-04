Fietsreporter Wouter Deboot belandt "Met de wind mee" bij gravin Anna, de moeder van koningin Mathilde

In de gietende regen en in de bossen van Losange (Bastenaken - Luxemburg) komt Deboot een wit kasteel tegen. Hij is nieuwsgierig en houdt een rondje Wikipedia op zijn smartphone. "Het kasteel is bekend sinds 1999, omdat het toebehoort aan graaf Patrick d'Udekem d'Acoz en zijn vrouw. (...) Het is het kasteel waar koningin Mathilde haar jeugd doorbracht", valt er te lezen.