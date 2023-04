Redgy raakte verlamd na val op werk, maar wacht al 8 jaar op geld van verzekering: "Financiële dreun bovenop fysieke letsels"

Bij aankomst in het ziekenhuis had Redgy aan de arts verteld dat hij gevallen was tussen dansende mensen. Maar in het medisch dossier staat genoteerd dat Redgy zelf aan het dansen was. Dit is voor de verzekering voldoende om de erkenning van het arbeidsongeval van tafel te vegen. En alsof dit nog niet genoeg is, weigert ook de hospitalisatieverzekering plots om tussen te komen.

Redgy heeft op de bewuste avond alcohol gedronken. "Ik weet nog dat mijn bazin tegen de ochtend tegen mij zei: ‘Zeg Redgy, drink ook eens iets.’ Ik heb dan een vodka Red Bull gedronken. Voor de rest niks. Ik was totaal niet dronken." Redgy had bij aankomst in het ziekenhuis zelf verzocht om zijn bloed te controleren, omdat hij het vreemd vond dat hij plots gevallen was. Hij wou er zeker van zijn dat er niemand iets in zijn drankje had gedaan.

Na controle bleek dat er niks speciaal in zijn bloed zat, maar er werd wel de aanwezigheid van alcohol vastgesteld. Voor de hospitalisatieverzekering geldt nultolerantie inzake alcohol. Ze weigeren categoriek om nog tussen te komen in de medische kosten.