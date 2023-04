Recordaantal arbeidsongevallen geweigerd door verzekeraars: "Zit duidelijk verdienmodel achter, dit is puur wangedrag"

Een val op het werk, een ongeluk met machines in een fabriek. Dat is wat we ons meestal voorstellen bij een "arbeidsongeval". Gelukkig werken we in een steeds veiligere werkomgeving. Het aantal aangiftes van arbeidsongevallen is sinds 1985 dan ook met 40 procent gedaald. Maar toch worden er elk jaar meer erkenningen van arbeidsongevallen geweigerd.

In 1985 werd slechts 2,2 procent van de arbeidsongevallen geweigerd, nu gaat het om 14,6 procent. Sinds de eeuwwisseling is het aantal weigeringen verdubbeld. In 2021 kregen meer dan 21.000 mensen zo'n weigeringsbrief in de bus. Als ze niet akkoord gaan, moeten ze naar de arbeidsrechtbank en start een procedure die meestal jaren duurt.