Sint-Truiden richt meldpunt op voor schade door illegale raveparty

De reinigingsploegen van de stad zijn intussen al het achtergelaten afval in de buurt van het voormalig vliegveld aan het opruimen. Ook enkele feestvierders steken de handen uit de mouwen. "Om te komen feesten konden we niet anders dan in de buurt parkeren, maar ik vind het spijtig dat er toch nog mensen zijn die afval hebben achtergelaten", vertelt een jonge vrouw die anoniem wil blijven. "Ik vond het nodig om dat mee te helpen opruimen. Ik vind niet dat andere mensen dat moeten komen doen."