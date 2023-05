Na de alfaman, nu de sigmaman: wat is dit nieuwe rolmodel voor jongens op TikTok?

Blijft de vraag: hebben we zulke rolmodellen eigenlijk wel nodig, of ze nu alfa dan wel sigma heten? "Ik vind het spijtig dat we altijd op zoek gaan naar één perfect rolmodel. Ik zou liever evolueren naar de situatie waarin we een aantal rolmodellen hebben, zodat het duidelijk wordt dat je keuzes màg maken. Dat het oké kan zijn als je eerder richting alfa gaat, of sigma, of welke letter in het alfabet dan ook. Dat dat kan leiden tot een gelukkig leven en een gelukkige relatie in groep, met vrienden en met partners. Dat zou minder belastend zijn voor mensen op zoek naar een identiteit."