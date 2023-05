"Jullie halen de finale": buitenlandse pers overtuigd na eerste generale repetitie van Gustaph

De eerste halve finale van gisteravond heeft Gustaph goed bekeken. "Al keek ik er natuurlijk wel anders naar dan gewoonlijk. En tijdens de puntentelling heb ik een warm bad genomen. Ik wou dat even niet zien, anders ging ik me misschien iets te nerveus maken."

Voor de Songfestivalkandidaten is het een hoe dan ook erg drukke periode. "Daarom is het belangrijk om me op de juiste momenten even af te zonderen, al is het maar een halfuurtje wat naar een podcast luisteren. Er zijn heel veel prikkels dag in dag uit, maar tot nu toe lukt het. Ik heb ook het geluk dat mijn man hier is en mijn beste vriendinnen mee op het podium staan. Met humor kunnen we ontstressen."