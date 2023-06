Willy (82) was al vijftig keer drager tijdens de Fiertel in Ronse: "Het leverde me wel eens een blauwe schouder op. Maar het schrijn dragen, dat gaat voor alles"

Een schrijn van ruim tachtig kilogram in de lucht houden, is dat geen uitdaging voor een tachtiger? "Zeker, maar ik train er wel een beetje voor. Romain en ik zijn bijvoorbeeld ook bergbeklimmers, zo blijven we in conditie. Dit jaar zal het zeker nog lukken, wat volgend jaar brengt is nog onduidelijk. Romain zal dit jaar voor het eerst niet meer dragen, ik wel. Ik ga ermee door zolang ik kan."