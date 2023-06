"Twee weken slijpen, kappen en polijsten": 7 internationale beeldhouwers maken kunstwerken uit grote blokken arduin in Kalmthout

In Kalmthout is de aftrap gegeven van de tweede editie van een internationaal beeldhouwerssymposium. Zeven gerenommeerde beeldhouwers uit de hele wereld gaan de komende weken aan de slag om een grote blok arduin (blauwe hardsteen) van 2 à 3 ton om te vormen tot een monumentaal kunstwerk. Eén van de werken zal een plaats krijgen in de gemeente.