Meer berichten en meer buit: Belgen voor 40 miljoen euro opgelicht via phishing vorig jaar  

Het is al lang geen nieuw fenomeen meer. Criminelen die zich online voordoen als je bank, de post of de overheid en zo hengelen, 'phishen', naar gevoelige gegevens, zoals wachtwoorden en persoonlijke codes werken steeds professioneler. Een onderscheid maken tussen echte en valse berichten wordt steeds minder evident.

En dat levert op. In 2022 werden Belgen op die manier in totaal voor bijna 40 miljoen euro opgelicht. Het jaar daarvoor was dat nog "maar" 25 miljoen euro. Die stijging is opvallend omdat er de afgelopen jaren net sprake was van een dalende trend. "Dat valt vooral te verklaren door een grote toename van het aantal pogingen. Dat blijkt uit alle cijfers. Ook het aantal klachten en frauduleuze transacties is gestegen", zegt Isabelle Marchand van Febelfin.