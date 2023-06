Eén op drie beginnende tandartsen heeft geen Belgisch, maar een buitenlands diploma: "Vooral bezorgd over het niveau van Roemeense diploma's"

Ook de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen ziet problemen met de taalkennis van tandartsen met een buitenlands diploma. "Tandartsen moeten duidelijk en verstaanbaar met hun patiënten kunnen communiceren."

"Daarom pleiten wij voor een taalkennistest van de voertaal van het gewest waar de kandidaat-tandarts zich wil vestigen. En ook een verplichte opleiding over onze sociale wetgeving zou nuttig zijn, want we merken dat de meeste inbreuken gebeuren bij mensen met een buitenlands diploma."

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) zegt dat dit laatste niet niet eenvoudig is omdat we België ook niet willen verbieden dat een Franstalige tandarts in Vlaanderen werkt, en omgekeerd.