Stelplaats De Lijn Mechelen krijgt technisch personeel en bussen van andere stelplaatsen om tekorten weg te werken

De stelplaats in Mechelen beschikt bovendien over heel wat verouderde voertuigen. "Er is wel geïnvesteerd in nieuwe voertuigen, maar door structurele besparingen in het verleden is dat niet vlot genoeg gegaan", vertelt Pieters. Doordat de bussen in Mechelen verouderd zijn, hebben ze meer onderhoud nodig. Dat in combinatie met een tekort aan technisch personeel zorgt al langer voor problemen.