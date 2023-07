Brusselse jongeren getuigen over preventieve aanhoudingen: "We kregen geen uitleg en ze bleven maar roepen"

Daarnaast lijdt ook de vertrouwensband tussen jongeren en politie onder de tactiek, aldus Boubout, die vaak als brugfiguur optreedt tijdens rellen. “Stel je voor: het schooljaar is gedaan, je gaat even 'chillen' op het Muntplein en plots beland je in een politiecel. De volgende keer dat die jongeren de politie tegenkomen, is de kans groot dat ze zullen weglopen of niet meer willen meewerken, omdat hun vertrouwen na die eerste ervaring totaal kapot is. Ik begrijp dat de politie preventieve maatregelen moet nemen, maar ik denk dat het verstandiger is om te reageren op concrete indicaties.”