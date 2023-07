Windstoot vernielt achtertuin van Samantha in Kalken: “We hebben het dak van het tuinhuis nog altijd niet teruggevonden”

Helaas stonden er in het tuinhuis van Samantha best wel wat waardevolle spullen. "Onze grasmachine, gasbarbecue en het tuingereedschap zijn nog het minste. Er stond ook een dure mountainbike en een elektrische fiets van zo’n 4.000 euro. We weten nog niet precies of die nog bruikbaar zijn, we moeten alles laten liggen voor de verzekering."