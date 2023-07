Supporter huldigt wielrenner Herman Vanspringel met groene truitjes in Grobbendonk

Wuyts was als kind al supporter van Vanspringel. Toen hij 15 jaar was, zag hij zijn idool voor het eerst in levende lijve aan het werk op een wielerwedstrijd in Merksem. "Ik moest over de grote mensen kijken wie er als eerste over de meet bolde en dat was Herman Vanspringel", zegt Wuyts. "Dat was toen echt een heel speciaal moment." Later vernoemde hij ook een wielerwedstrijd naar hem, de Herman Vanspringels Diamond.