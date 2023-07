Man (44) uit Meerhout krijgt 5 jaar cel voor verkrachting van 11-jarige stiefdochter

Later legde het meisje gedetailleerde verklaringen af bij de politie. De stiefvader ontkende alles en beweerde dat het meisje de aantijgingen zelf zou hebben verzonnen. Toen het meisje voor een tweede keer verhoord werd, trok ze de beschuldigingen in. Voor de strafrechtbank in Turnhout was haar eerste verklaring zodanig gedetailleerd, dat de feiten voldoende bewezen zijn.

De rechtbank veroordeelde de man tot een effectieve gevangenisstraf van vijf jaar. Hij is ook voor vijf jaar ontzet uit zijn rechten.