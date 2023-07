Herdersem is het decor van het Vlaams kampioenschap kaatsen: “De kans is groot dat een Waalse of Franse ploeg wint”

Kaatsen is in Vlaanderen niet meer wat het geweest is. "Nog niet zo lang geleden was kaatsen een bloeiende sport in grote delen van Oost-Vlaanderen. Het veroverde vanuit Geraardsbergen en Ath de rest van Oost-Vlaanderen via de Dender", vertelt Ronny. "Er zijn toen stroomafwaarts heel wat ploegen ontstaan, zelfs tot in Willebroek toe. Zowat in elk dorp werd er gekaatst."