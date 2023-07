Zolder van Gents Crombeeninstituut geeft geheimen prijs: "Bijbelse graffiti en een muurschildering uit 1960"

Tijdens verbouwingswerken aan de zolder van het voormalige Crombeeninstituut in Gent ontdekten arbeiders onder meer religieuze graffiti en een muurschildering. "Veel weten we nog niet over dat werk met die prinses, behalve dat het in 1960 ondertekend werd met de namen Rita en Katelijn. We willen die dames graag vinden."