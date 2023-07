Vlaamse regering vernieuwt 3 sluizen op de Boven-Schelde tegen 2030

De bestaande sluizen op de Boven-Schelde (Asper, Kerkhove en Oudenaarde) werden gebouwd in de jaren 20 van de vorige eeuw en zijn verouderd. Het risico op uitval is groot en bovendien kunnen ze geen grote schepen verwerken. Daarom heeft Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) beslist om de drie sluizen te vernieuwen.

"De sluizen zijn niet alleen verouderd, maar voldoen ook niet meer aan de afmetingen die we vandaag nodig hebben om grotere schepen te versassen", legt Lydia Peeters uit. "Om de bedrijfszekerheid te verhogen en de waterweg op te waarderen, is het noodzakelijk om de sluizen te vernieuwen."

De Vlaamse regering wil de sluizen upgraden via een zogenaamde DBFM formule (Design Build Finance Maintain). Dat is een publiek-private samenwerking, waarbij de regering op zoek gaat naar één hoofdaannemer die de 3 sluizen zal bouwen. Het project moet van start gaan in 2026 en afgerond zijn tegen 2030. De kosten worden geraamd tussen 21 en 25 miljoen euro per jaar.

Het vernieuwen van de sluizen kadert in de inhaaloperatie van Vlaams minister Lydia Peeters om de onderhoudsachterstand bij kunstwerken (sluizen, stuwen, bruggen, tunnels…) versneld weg te werken.