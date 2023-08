Gemeente Boechout krijgt openstaande vacatures maar niet ingevuld: "Dienstverlening komt in het gedrang"

Boechout is actief op zoek naar mensen die bij de gemeente willen werken. Heel wat openstaande vacatures raken er namelijk niet ingevuld. En dat heeft gevolgen voor de dienstverlening naar de inwoners van de gemeente. "Het gaat bijvoorbeeld over een aantal functies die behoren tot de kernopdracht van het lokaal bestuur", zegt Ria Van Den Heuvel (Groen), voorzitter van de gemeenteraad in Boechout. De gemeente zoekt onder andere een omgevingsambtenaar, deskundige patrimonium en medewerkers in de groenvoorziening.