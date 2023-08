Rik Van Looy en Benoni Beheydt schouder aan schouder op muurschildering in museum KOERS in Roeselare

In het museum van de wielersport KOERS in Roeselare is het historische wielerduo Benoni Beheyt en Rik Van Looy met een muurschildering gehuldigd. Op het wereldkampioenschap van Ronse in 1963 verloor Van Looy nipt de sprint van Beheyt. Heel wat wielerfans waren toen verontwaardigd. Nu staan de twee broederlijk naast elkaar op de muur in het museum afgebeeld.

Benoni Beheyt is alvast blij met het eerbetoon. “Ik vind dit een hele eer”, aldus de Roeselarenaar die nog iedere dag 40 kilometer probeert te fietsen. Daarnaast volgt hij ook de wedstrijden van zijn kleinzonen Ceriel Desal en Guillaume Van Keirsbulck op de voet.