Vrouw in levensgevaar nadat ze met fiets onder vrachtwagen belandt in Antwerpen

Aan de Plantin en Moretuslei in Antwerpen is een vrouw van 33 jaar uit Deurne met haar fiets onder een vrachtwagen beland. Het ongeval gebeurde ter hoogte van het kruispunt met de Bosduifstraat. "Het slachtoffer lag onder de vrachtwagen maar is wel bij bewustzijn gebleven", zegt de woordvoerder van de lokale politie, Sven Lommaert. "Ze is in levensgevaar naar het Stuivenbergziekenhuis in Antwerpen gebracht."