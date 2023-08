Stand-up comedian Tom Cools is nieuwe stadionomroeper van KVC Westerlo: "Ik hoop dat ik verschillende keren mag juichen"

"Beste KVC Westerlo supporters, welkom in het nieuw seizoen! Dat zullen mijn eerste woorden zijn als ik zondag voor de eerste keer in de zogenoemde commandopost boven in het stadion mag plaatsnemen als stadionomroeper", vertelt Tom Cools in de middaguitzending van radio2 in Antwerpen.

Cools is al een en ander gewend voor een groot publiek. "Ik doe al lang stand-up comedy en ook al jaren publieksopwarming voor televisieprogramma's. Ik weet dus hoe ik een publiek moet meekrijgen in een enthousiaste vibe. Er zijn dus wel gelijkenissen met wat van mij verwacht wordt in 't Kuipje."