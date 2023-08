Scherpenheuvel-Zichem lanceert website met klimaattips voor inwoners

"Het gaat om kleine ingrepen die wel degelijk iets uithalen", zegt schepen van duurzaamheid Kris Peetermans (Open Vld). "Je gras laten groeien, een haag planten, een paar bomen en struiken zetten en je schutting of muur laten begroeien, kan het bodemklimaat in je tuin tot meer dan vijf graden koeler maken. Wat plantjes op je dak installeren of een regenwatervijver in je tuin, vermindert de druk op de riolen tijdens hevige regenbuien."