"Dit is een genocide": Honderdduizenden mensen lijden honger in Nagorno-Karabach na blokkade van humanitaire slagader

"Er is een eerste geval van hongerdood geregistreerd in Artsakh", verkondigde de ombudsman van Nagorno-Karabach gisteren in een verklaring. De 40-jarige man overleed aan de gevolgen van chronische ondervoeding, klinkt het.

Het is al een tijdje onrustig in de betwiste regio tussen Armenië en Azerbeidzjan, maar sinds de blokkade van de Lachin-corridor, een belangrijke slagader voor humanitaire hulp, stijgt de druk op de lokale, grotendeels Armeense, bevolking. Voor het lokale bestuur is de maat vol.