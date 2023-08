Man dringt woonzorgcentrum in Tienen binnen: twee bewoners gewond

Woonzorgcentrum Huize Nazarath werd vanmorgen opgeschrikt door een indringer. De onbekende man drong het rusthuis binnen en viel er twee bewoners aan. Zo vertelt medisch directeur An Haekens aan VRT NWS.

Beide bewoners zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Eén van hen is ernstig gewond, vertelt Haekens. "Gelukkig hebben onze medewerkers de hulpdiensten kunnen bellen en was de politie heel snel ter plaatse", aldus de hoofdgeneesheer. Zij kon de dader overmeesteren.

"Het is verschrikkelijk", reageert de medisch directeur, die ook ouderenpsychiater is. "Iedereen - de bewoners en het personeel - is ongelooflijk onder de indruk." Het personeel van het woonzorgcentrum stelt nu alles in het werk om de andere bewoners en hun familieleden zo goed mogelijk op te vangen. "We zijn heel erg bezorgd over beide bewoners en hopen dat het snel goedkomt met hen", besluit An Haekens.