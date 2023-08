Plasticvanger aan Scheldebrug Temse geen succes: “95 procent riet, slechts 5 procent plastic”

Nochtans zit er veel meer plastic in de Schelde dan eruit gevist kon worden. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat het plastic in de Schelde zich anders gedraagt dan ze aanvankelijk hadden verwacht. “Uit de metingen die we hebben uitgevoerd, blijkt dat het meeste plastic niet aan de oppervlakte drijft, maar zweeft in de waterkolom. En dan mis je dus de grootste fractie. Het project is dan wel mislukt, toch leverde het nuttige informatie op”, besluit Tom Maris.