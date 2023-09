Europeanen hebben te veel bisfenol A in het lichaam: "Tot 1.000 keer meer dan Europese norm die onlangs verstrengd is"

Er is wel een grote maar: "Europa heeft de norm voor de aanvaardbare dagelijkse inname van bisfenol A in april sterk verstrengd", zegt professor Schoeters. "De drempelwaarde ligt nu 20.000 keer lager dan voordien. Dat is lager dan wat we nog kunnen meten en het is dus geen verrassing dat we daar nu ver boven zitten."



"Die veel strengere norm is er gekomen, omdat uit dierenproeven bleek dat bisfenol A schadelijker is dan eerst werd gedacht. Zelfs bij heel lage niveaus zien we al effecten aan het afweersysteem, al gaat het wel om kleine veranderingen."