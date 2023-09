Azerbeidzjan valt betwiste regio Nagorno-Karabach aan, volgens lokale autoriteiten al enkele burgers omgekomen

Nagorno-Karabach: waarover gaat het conflict?

Het conflict over de regio Nagorno-Karabach is een uitloper van het uiteenvallen van de Sovjet-Unie begin jaren 90. Net als de andere voormalige Sovjetrepublieken riepen Armenië en Azerbeidzjan toen de onafhankelijkheid uit.

Meteen was er betwisting over Nagorno-Karabach, een streek die binnen Azerbeidzjan ligt, maar vooral bewoond wordt door Armeniërs. In de late jaren 80 en vroege jaren 90 kwam het tot een oorlog met duizenden doden, waarbij Armenië Nagorno-Karabach en een corridor naar Armenië kon veroveren. In 1994 kwam het tot een staakt-het-vuren, maar het conflict bleef sluimeren.

In 2020 laaide het conflict opnieuw op toen het leger van Azerbeidzjan een groot deel van Nagorno-Karabach onder de voet liep. Onder Russische bemiddeling kwam er na zes weken oorlog en 6.500 doden een staakt-het-vuren, waarbij Armenië zowat de helft van Nagorno-Karabach kon behouden. Dat gebied is enkel door een smalle corridor, de Latsjin-corridor, verbonden met Armenië.

De corridor wordt gecontroleerd door Rusland. Dat is als bemiddelaar aanwezig in het gebied, maar is intussen vooral in beslag genomen door de oorlog in Oekraïne. Sinds eind vorig jaar wordt de corridor geblokkeerd door Azerbeidzjan, waardoor de bevolking van Nagorno-Karabach afgesneden is van voedsel en medicijnen. De blokkade deed de vrees voor een nieuwe escalatie toenemen.