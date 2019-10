Was hat die belgische Bahn davon, wenn Thalys und Eurostar fusionieren?

Die Erfolgsaussichten für ein solches Bahnunternehmen mit europäischem und internationalen Anspruch sind attraktiv: So könnte Großbritannien mit dem Mittelmeer enger verbunden werden, die Nordsee mit dem Atlantik und die Benelux-Staaten rücken näher an Deutschland und an die Alpen. Eurostar bietet schon jetzt sommer- und winterspezifische Ziele im Süden Frankreichs an. Thalys bedient heute 26 Städte in Belgien, Frankreich, in den Niederlande und Deutschland. Beide Unternehmen sorgen derzeit gemeinsam täglich mit 55 Zügen für 112 fahren, mit denen jährlich mehr als 18,5 Mio. Reisende (Ergebnis 2018) befördert werden. Bis 2030 soll die Zahl der Fahrgäste mithilfe von „Green Speed“ auf 30 Mio. jährlich zu erhöht werden.

Das Projekt gilt unter Bahnexperten als sinnvoll „Der Zusammenschluss wäre ein logische Folge der Entwicklung in den vergangenen Jahren, als sich Eurostar und Thalys von losen Konsortien zu eigenständigen Unternehmen wandelten“, sagt Arnaud Aymé von der Beratungsgesellschaft Sia Partners in Paris gegenüber der Frankfurter Allgemeinen. Beide Unternehmen wurden konzentrieren sich auf eine ähnliche Kundschaft, in denen sowohl Kurzurlauber und Städtereisende, als auch Geschäftsreisende eine wichtige Rolle spielen.

