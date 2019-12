Neue (alte) Erkenntnisse? Flamen und Wallonen machten sich 1945 in Polen und Ostpreußen schuldig

Die Fakten spielen sich im Januar 1945 ab. Die Russen rücken massiv in Richtung Deutsches Reich und deren besetzten Ostgebieten vor. Die Nazis versuchen ihre Gräueltaten zu verbergen und lassen ihre Konzentrationslager räumen. In Stutthof im heutigen Polen werden rund 6.000 jüdische Frauen in einem KZ festgehalten. Diese werden in den eisigen Januartagen zu Fuß zunächst in Richtung Königsberg in Ostpreußen gejagt und von dort aus weiter an den Strand von Palmnicken getrieben zu werden.

Dort angekommen jagten die deutschen SS-Soldaten mit Unterstützung von freiwilligen Ostfrontkämpfern aus der Organisation Todt, eine Art Pioniereinheit für Infrastruktur und Versorgung, und von Soldaten der „Schutztruppen“, die eigentlich KZs bewachen, die Frauen, die den Fußmarsch hierher überlebt hatten, ins Meer. Dort wurden die mit Maschinengewehren beschossen und mit Handgranaten beworfen. Nur wenige Dutzend Frauen überlebten dieses Massaker, das international als Kriegsverbrechen gewertet wurde und wird.

