Die Regierung Wilmès II: Wie sieht sie aus und welche Befugnisse hat sie?

Am Donnerstag findet im belgischen Bundesparlament eine Vertrauensabstimmung zur neuen Regierung von Premierministerin Sophie Wilmès (MR) statt. Diese Regierung, die am Dienstag von König Philippe vereidigt wurde, wird von einem breiten Parteienspektrum getragen, also nicht nur von den Parteien, die in dieser Regierung sitzen. Auch Teile der Opposition werden diese „Corona“-Regierung in ihrer Arbeit unterstützen. Sicher sind die Stimmen von neun Parteien, sprich von 94 der insgesamt 150 Abgeordneten in der Ersten Kammer des belgischen Bundesparlaments.