Tausende vergessene Akten aus dem Zweiten Weltkrieg enthüllen Informationen über ostbelgische "Zwangssoldaten“

Unmittelbar nach dem Krieg oblag es den Gerichten, all diese Lücken in den Sterberegistern zu schließen. "Die Gemeinden wurden gebeten, Informationen über verstorbene Einwohner zu liefern", erzählt Wilkin am Telefon über diese Aktion. "Polizei und Gendarmerie besuchten und befragten die Angehörigen. Auf diese Weise wurden Tausende von Beweisstücken gesammelt. Sobald die Register abgeschlossen waren, konnten diese Beweisstücke vernichtet werden. In Verviers ist dies jedoch nicht geschehen. Die Akten wurden einfach abgelegt und vergessen. Bis sie letztes Jahr wieder auftauchten."

Bei den Verstorbenen in den Akten handelt es sich um die unterschiedlichsten Menschen. Wilkin: "Unter ihnen gibt es einige Widerstandskämpfer, die von den Deutschen gefangen genommen wurden: Sie wurden in die Konzentrationslager Dachau und Neuengamme deportiert, wo sie starben. Einer von ihnen war zufällig ein Onkel von mir. Unter ihnen sind auch einige Juden, die in Auschwitz ermordet wurden".