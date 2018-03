Brussels Airport laat op 25 maart kunstcollectie veilen

Er zullen 120 werken geveild worden van kunstenaars als Pierre Alechinsky, Philip Aguirre y Otegui en Panamarenko. Er zijn ook werken van Open VLD-politicus Rik Daems te koop. De catalogus komt vanaf 1 maart online en van 19 tot en met 24 maart zijn er tussen 10 en 18 uur kijkdagen bij Campo & Campo in Antwerpen.

Het veilinghuis gelooft dat een totale opbrengst van 1 miljoen euro mogelijk is. "We verwachten niet alleen belangstelling van ons vaste cliënteel, maar ook van grote bedrijven die een werk willen kopen omdát het uit de collectie van Brussels Airport komt", zegt directeur Guy Campo in De Tijd.