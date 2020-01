Vandaele (N-VA) over kindergeld-uitspraak Jambon: "Tegenover eigen achterban moet je niet wetenschappelijk correct zijn"

Minister-president Jan Jambon (N-VA) oogst felle kritiek na uitspraken over een familie asielzoekers die een huis zouden kunnen kopen van hun kindergeld. Het was De Tijd die dit weekend publiceerde dat Jambon die case vertelde tijdens twee lezingen, in zakenclub De Warande in Brussel en bij een toespraak in Hasselt. Jambon had het daarbij over een "verhaal" dat hij "gehoord" had, schreef de krant.