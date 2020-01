Rechters protesteren in Polen: "Hervormingen gaan rechtsstaat ondermijnen"

Zo werd onlangs nog een wetsvoorstel goedgekeurd door het Poolse Lagerhuis, dat voorziet in sancties voor rechters die de benoeming van een andere rechter wettelijk op losse schroeven zouden zetten. Hetzelfde geldt voor "activiteiten met een politiek karakter" of activiteiten "die het goed functioneren van het gerechtelijk systeem kunnen schaden".

Een aantal Belgische magistraten zal deelnemen aan de manifestatie, net zoals de vertegenwoordigers van verschillende magistratenverenigingen. Volgens Amnesty International zullen ook rechters van onder meer Nederland, Oostenrijk, Estland, Hongarije, Frankrijk en Denemarken meelopen in de betoging.

Bruno Lietaert, rechter bij het Arbeidshof in Gent, is één van de rechters die zal meelopen in de betoging. Hij vreest dat de nieuwe sancties voor Poolse rechters hun onafhankelijkheid in gevaar brengt. "Als rechters bepaalde beslissingen nemen die niet in overeenstemming zijn met het regeringsbeleid, dan zouden zij een geldboete kunnen krijgen of zelfs een ontslag."

Lietaert vindt dat de Poolse rechtsstaat in gevaar is en dat de Poolse regering te veel greep wil hebben op wat de rechters doen. "In Polen is het orgaan dat de rechters benoemt ook niet meer onafhankelijk, het is samengesteld door mensen die zijn aangeduid door de regering. De benoeming van rechters is dus een politieke beslissing geworden."

