KU Leuven: biofilm aanpakken is een nieuwe piste in de strijd tegen antibioticaresistentie

“Het doel is om deze nieuwe antibacteriële stof in de klinische praktijk te introduceren”, zo lichtte Steenackers toe. “Dat kan enerzijds als preventief medicijn in de vorm van een pil, en anderzijds als een coating op een implantaat, om de kans op infecties te verkleinen. De stof zou ook gebruikt kunnen worden als aanvulling op antibiotica.”

Verder zijn er ook toepassingen mogelijk in de landbouw, industrie en zelfs onze huishoudens. Hiervoor werken de onderzoekers samen met verschillende experten en producenten van veevoeders en reinigings- en desinfectiemiddelen.

De onderzoekers bekijken daarnaast of ze dit fenomeen kunnen reproduceren bij andere vormen van microbiële samenwerking naast biofilms en bij andere ziekteverwekkende bacteriën. “Op de lange termijn kan dit concept ook gebruikt worden om alternatieven voor antibiotica te ontwikkelen”, zei Steenackers.

De studie van de onderzoekers van de KU Leuven en de University of Oxford is gepubliceerd in Nature Communications. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van de KU Leuven.