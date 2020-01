Nieuw record in "Blokken": Kiana Buttiens wint 12e (!) finale op rij, en speelt morgen voor de 13e keer mee

Voor "Blokken"-kijkers zijn het spannende weken geweest, want Kiana Buttiens is bezig aan een lange zegereeks. Letterlijk in elke "Blokken"-aflevering van 2020 is ze al te zien geweest: de doctoraatsstudente die kankeronderzoek doet, speelt voor het eerst mee op 1 januari. In vijf voorrondes haalt ze bovendien een score boven de 1.000 punten, en dat is uniek.

Kiana Buttiens volgt als "Blokken"-recordhouder Ewout Leys op. Nog voor ze haar 12e finale vanavond had gespeeld, was het record trouwens al binnen. Buttiens evenaarde sowieso het record van Leys, die zich in juni 2018 als eerste kandidaat ooit plaatste voor zijn 12e aflevering. Hij sneuvelde toen in de voorrondes. Als Buttiens de finale haalde, dan werd zij alleen recordhouder. En zo geschiedde: Kiana wint haar 12e finale op rij, en speelt morgen voor de 13e keer mee. Ongeveer twee maanden na de opnames kan ze dat zelf amper geloven.