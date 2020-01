Werken aan de Brusselse verkeersveiligheid is een boulevard van gebroken beloftes

Ondertussen gaat alles zijn oude gangetje. De Staten Generaal van de Verkeersveiligheid in Brussel werd aangekondigd als een nieuwe aflevering in een gezapig ambtelijk overleg. Inzet van de Staten Generaal is de update van het gewestelijk actieplan, waar in de praktijk nimmer of nooit naar verwezen werd en op straat in ieder geval niets te merken is. Actieplan verkeersveiligheid betekent in de praktijk eerder het omgekeerde: een ambitieniveau veilig onder het vriespunt, ter garantie van de inter-passiviteit.