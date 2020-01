Chemische castratie: een "wondermiddel" tegen pedofilie?

Wat is chemische castratie? Of, zoals artsen het liever noemen, androgene deprivatietherapie? Inge Jeandarme van het Psychiatrisch Zorgcentrum in Rekem legde het uit in “De wereld vandaag” op Radio 1: “Door medicijnen te gebruiken doen we het gehalte aan testosteron dalen. Dat is het belangrijkste mannelijke geslachtshormoon. Door dat gehalte te doen dalen tot prepubertair niveau, gaat ook het verlangen om seksueel actief te zijn aanzienlijk dalen of zelfs onmogelijk worden.”

Maar is dit nu een wondermiddel om bijvoorbeeld pedofielen ertoe te brengen geen feiten meer te plegen? Inge Jeandarme: “Het is nooit een behandeling die op zich alleen gegeven wordt, het wordt altijd gegeven in combinatie met gesprekstherapie en andere vormen van therapie."

Want het is niet alleen het libido dat verantwoordelijk is voor criminele feiten. "Er is ook het persoonlijkheidsprofiel, of het feit dat mensen intimiteitsproblemen hebben. Maar als je daar een pedofiele voorkeur of een seksverslaving bijhebt, dan kan deze therapie een hulpmiddel zijn.”