"Ze wisselden kinderen uit als speelkaarten": 5 mannen in groot kinderpornoproces riskeren straffen van 10 tot 15 jaar 

De man waarmee het begon is Michaël T. uit Kortrijk. Hij werd “toevallig” opgemerkt terwijl hij halfnaakte kinderen fotografeerde op het strand in Blankenberge. Hij kreeg eerder al (ambulante) psychiatrische begeleiding en werd aangeraden om te stoppen als scoutsleider, maar deed dat niet. Hij bekent dat hij een zoon van iemand in het netwerk heeft betast. “Ik zou graag mijn therapie verderzetten”, een chemische behandeling wil hij niet.



Hoe belangrijk het groepsgebeuren voor de mannen is, toont ook de getuigenis van Lars de R., een Nederlander die eerder actief was in de muzieksector. “Ik heb beelden doorgestuurd om bij het groepje te behoren, om contacten te houden. Bij hen kon ik gevoelens uiten”, zegt De R.

Hij maakte "seksreizen" naar India en voorzag zijn beelden van een persoonlijk “logo”: een uiting van "creativiteit", zegt hij. Al jaren krijgt hij psychologische begeleiding, nu beseft hij dat hij gestraft zal worden. “Ik kan geen intimiteit meer beleven", zegt hij.

Intussen loopt het onderzoek verder naar de internationale vertakkingen van het netwerk van de pedoseksuelen.

