Von der Leyen: "Geen enkele lidstaat kan dit alleen aan. Alleen door anderen te helpen, kunnen we onszelf helpen"

De Europese staatshoofden en regeringsleiders geven de ministers van Financiën van de eurozone twee weken de tijd om voorstellen uit te werken voor een passende reactie op de financiële en economische impact van de coronacrisis. Die eurogroep opperde dinsdagavond al dat het ESM ingeschakeld zou kunnen worden, maar van het Europees noodfonds is in de gemeenschappelijke verklaring van de EU27 donderdagavond geen sprake.



Ook een verwijzing naar een gemeenschappelijk schuldinstrument of naar Europese coronaobligaties is geen verwijzing terug te vinden. Nochtans hadden verschillende landen, waaronder ook België, daar om gevraagd, maar voor het idee bestaat geen brede steun.

Volgens Europese Raadsvoorzitter Charles Michel is de EU bereid om "alles wat nodig is" te doen, maar komt het de eurogroep toe om concrete voorstellen te doen.

Ingewijden zeiden eerder op de avond dat Italië en Spanje, twee uitgesproken voorstanders van Europese obligaties (of eurobonds), de gemeenschappelijke verklaring dreigden tegen te houden omdat die niet ver genoeg ging.

De unie in "Europese Unie" leek ver weg de voorbije weken, in de strijd tegen het nieuwe coronavirus. Landen sloten de binnengrenzen af, hielden zelfs medisch materiaal voor elkaar tegen. De Europese Commissie liet het aanvankelijk gebeuren, maar greep uiteindelijk toch in. Zo kon het echt niet verder, benadrukte Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen vanmorgen nog eens in het Europees Parlement, mét handschoenen aan.



"We zitten hier nu (in het Europees Parlement, red.) wel verder van mekaar dan normaal, maar we moeten meer samenwerken dan ooit tevoren", sprak von der Leyen. "We moeten voor elkaar zorgen en elkaar hier door trekken. Want één iets is nog besmettelijker dan een virus, dat is liefde en mededogen."