"Vals gevoel van veiligheid", maar waarom worden mondmaskers dan aanbevolen en verplicht? 

Hoe dan ook: op het mondmasker dat we van de overheid krijgen, zullen we nog even moeten wachten, zo klonk het vandaag. Maar ook zelfgemaakte maskers kunnen worden gebruikt, of zelfs een dichtgeweven sjaal. "Zolang ze maar een deel van de druppels (die via de keel of de neus het virus verspreiden, red.) tegenhouden is het goed", zegt Van Gucht. "Elke druppel kan het virus bevatten en elke druppel die kan worden tegengehouden (door een mondmasker of bijvoorbeeld een sjaal, red.) is een kans minder dat het virus zich verspreidt."