Georges-Louis Bouchez (MR) wil dan toch over formatie praten vanaf juni

Intussen zegt PS-voorzitter Paul Magnette dat eventuele vervroegde verkiezingen in het najaar weinig waarschijnlijk zijn. "Het zou logisch zijn om in september vervroegde verkiezingen te organiseren, maar om praktische redenen lijkt mij dat onmogelijk", zegt hij in "Le Soir" en de krantengroep Sudpresse.

"We weten niet eens wanneer de lockdown volledig achter de rug zal zijn en ik denk niet dat het mogelijk is om in de stemlokalen anderhalve meter afstand te houden", aldus nog Magnette.

Bijna een jaar na de parlementsverkiezingen zit de federale formatie nog altijd muurvast. Door de coronacrisis zitten de politieke tegenstellingen in het vriesvak, maar in de Wetstraat circuleren geruchten dat we in het najaar mogelijk afstevenen op vervroegde verkiezingen.