Geen "twelve points" vanavond, wel een "heel mooi" alternatief Songfestival

Voor de eerste keer in de geschiedenis kan het Eurovisiesongfestival, de grootste liedjeswedstrijd ter wereld, niet doorgaan. Het had nochtans een jubileumeditie moeten worden dit jaar. Maar duizenden fans vanuit heel Europa, ruim 40 deelnemende delegaties en honderden medewerkers die zouden samentroepen in Rotterdam, dat was geen goed idee in pandemietijden.