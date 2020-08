Wie is Kamala Harris, de "running mate" van de Democraat Joe Biden?

De teerling is dus geworpen bij de Democraten en het enige vlakje dat nog moest ingekleurd worden, was dat van "running mate" of kandidaat voor het vicepresidentschap. Normaal is dat een tweederangsfunctie, maar niet als de "Number One" bijna 78 jaar is, want dan wordt nogal eens nauwer gekeken naar de vicepresident. Die is grondwettelijk de opvolger als de president overlijdt of opstapt wegens gezondheids- of politieke problemen. En twee: mocht Biden het na een ambtstermijn voor gezien houden, dan zit de vicepresident(e) in "pole position" om de volgende verkiezingen te winnen.