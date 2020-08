Amerikaanse presidentskandidaat Joe Biden kiest Kamala Harris als running mate 

"Ik weet niet of ze de geknipte kandidaat is, maar ze blijkt dus wel de geknipte kandidaat voor Joe Biden. Hij heeft gekozen voor de veiligste en meest logische keuze. Harris heeft ervaring in het campagne voeren, ze heeft bestuurservaring, ze was procureur-generaal in Californië. Momenteel is Harris senator en in de Senaat heeft ze al getoond dat ze haar op haar tanden heeft", zegt VRT-correspondent Björn Soenens vanuit de Verenigde Staten.

"Opmerkelijk wel is dat Biden haar gekozen heeft ondanks het feit dat hij zware aanvallen van Harris te verduren kreeg in het eerste presidentiële debat toen op zoek werd gegaan naar de kandidaat bij de Democraten", aldus Soenens. "Blijkbaar heeft hij haar dat niet kwalijk genomen en ziet Biden dat als een gebaar van strijdvaardigheid en een bewijs dat Harris hem kan vervangen op campagnepad."

