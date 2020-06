Tot 50 gasten op trouwfeest in juli, tot 100 in augustus: ministerieel besluit over versoepeling coronaregels is er

Uit het ministerieel besluit blijkt dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen privérecepties of -banketten met professionele catering en recepties of evenementen die toegankelijk zijn voor het publiek. De eerste categorie wordt beperkt tot maximum 50 personen in juli en maximum 100 in augustus, voor de tweede categorie is dat maximum 200 in juli en maximum 400 in juli. Bij de tweede categorie moet gewerkt worden met de zogenoemde evenementenmatrix waarbij de veiligheidsvoorwaarden worden afgetoetst, terwijl er bij de eerste categorie wordt gerekend op verantwoordelijkheidszin.

Bovenvermelde regels gelden voor binnen Als de receptie of het evenement buiten plaatsvindt, liggen de maxima op 400 personen in juli en 800 in augustus. Ook hier geldt de evenementenmatrix.

Ook de kermisuitbaters krijgen goed nieuws. Het ministerieel besluit vermeldt duidelijk dat kermissen wel degelijk weer kunnen vanaf 1 juli, waarbij uiteraard de afstandsregels gelden. Dat was niet vermeld op de persconferentie van vorige week, omdat ervan wordt uitgegaan dat alles wat niet expliciet verboden is, toegelaten is.