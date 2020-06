Niet meer alleen gaan winkelen, zwembaden en pretparken openen weer: dit heeft de Veiligheidsraad beslist

Uw sociale bubbel mag weer wat worden uitgebreid. Voortaan mag 1 persoon 15 andere mensen ontvangen per week. "Dat lijkt misschien niet veel", zegt Wilmès, "maar we nemen alle vrijheid die mogelijk is in deze moeilijke omstandigheden."

Winkelen hoeft u voortaan niet meer alleen te doen. U kunt vanaf 1 juli gaan shoppen met mensen uit uw bubbel. Mondmaskers zullen daar trouwens nog steeds "sterk aangeraden" blijven en dus niet worden verplicht. Wilmès benadrukte wel dat zo'n verplichting er wel degelijk zou kunnen komen bij een mogelijke heropflakkering.

